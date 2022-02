Sanremo: Fabio Fazio, 'in bocca al lupo ad Amadeus con tanto affetto'**

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "In bocca al lupo ad Amadeus con tanto affetto". A dirlo all'Adnkronos è Fabio Fazio, nel giorno del debutto della 72ma edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore di 'Che Tempo Che Fa', che è stato alla guida della kermesse ligure per quattro edizioni, 1999, 2000, 2013 e 2014, preferisce non aggiungere altro: "Ho imparato che meno consigli si danno e meno cose si dicono, meglio è", aggiunge sorridendo.