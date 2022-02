01 febbraio 2022 a

Milano 1 feb. (Adnkronos) - Grave incidente a Milano tra un monopattino e un'auto. Nello scontro, avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Aldini, a Quarto Oggiaro, il conducente del monopattino, un uomo di 38 anni, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti Polizia locale e 118, che ha trasportato il 38enne in codice rosso all'ospedale di Niguarda, con traumi al cranio, al volto, al bacino e a una gamba.