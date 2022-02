Covid: Cominardi (Silb Milano), ‘discoteche vittime di stop & go, si riparta una volta per tutte'**

01 febbraio 2022 a

a

a

Milano 1 feb. (Adnkronos) - “Che si riparta una volta per tutte”. È l'auspicio di Roberto Cominardi, presidente della sezione di Milano del Sindacato italiano locali da ballo (Silb), all'indomani della proroga fino al 10 febbraio della chiusura delle discoteche, che – dice all'Adnkronos – “ci auguriamo porti con sé implicitamente la riapertura dall'11 febbraio, anche se purtroppo esplicitamente non è stata riportata”.

Una riapertura che sia definitiva e che veda il progressivo ritorno alla normale capienza delle sale. “I limiti imposti nel periodo antecedente al decreto festività sono comunque estremamente rigidi e non permettono una ripresa del settore. Le condizioni ora sono cambiate, vediamo ogni giorno la curva scendere. Se per l'Ariston mettono una capienza al 100%, non capisco perché non andare incontro al settore turistico”, spiega Cominardi, sottolineando l'importanza delle discoteche per il rilancio dell'offerta turistica.

Un valore che altrove è stato compreso: “In questo momento ci stiamo anche scontrando con un'Europa che sta cambiando: la Danimarca toglie tutte le restrizioni, l'Inghilterra ha tirato dritto, la Spagna ha organizzato tutta la ripartenza di Ibiza e Barcellona a partire da Pasqua. E noi cosa stiamo aspettando?”, si chiede il presidente di Silb Milano.