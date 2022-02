Covid: Cominardi (Silb Milano), ‘discoteche vittime di stop & go, si riparta una volta per tutte'** (2)

01 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - “Il nostro settore mai come in questo momento annaspa, soprattutto perché è stato vittima di un continuo stop & go, che è la cosa peggiore che possa accadere a delle aziende. Ci era stato promesso che saremmo rimasti aperti e il 23 dicembre ci hanno richiusi, in maniera abbastanza improvvida, dato che non c'è stata una diminuzione dei contagi e le chiusure non hanno impedito le aggregazioni abusive, come successo nei tragici fatti di Capodanno a Milano”, osserva Cominardi.

La sua preoccupazione principale è per i lavoratori dell'intrattenimento: “Abbiamo perso tante professionalità, che si sono spostate in altri settori, soprattutto nell'edilizia, senza portarsi dietro l'esperienza che avevano acquisito negli anni. So di direttori di grandi sale che si sono ritrovati a fare i rider o di baristi preparati che stanno facendo i muratori”.

Secondo il presidente di Silb Milano “c'è stata una generale mancanza di sensibilità. Non esistono solo gli artisti di Sanremo, dovremmo iniziare a ricordarcelo”.

Per il rilancio del settore ricreativo Cominardi chiede al governo, oltre a una ripartenza certa e duratura, anche “aiuti economici e ristori, dato che quelli a cui stiamo assistendo (20 milioni per oltre 3mila aziende) sono veramente miserrimi”.