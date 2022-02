Lega: al via a Milano riunione del consiglio federale

01 febbraio 2022 a

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via a Milano il consiglio federale della Lega, chiamato a fare il punto dopo il voto per il Quirinale e sulla situazione del centrodestra. Nella sede di via Bellerio a Milano, oltre al segretario federale Matteo Salvini, sono stati visti entrare, fra gli altri, il vicesegretario del partito Andrea Crippa, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, il coordinatore lombardo Fabrizio Cecchetti, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, Edoardo Rixi, commissario del partito in Liguria, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.