Toscana: Scaramelli (Italia Viva), 'La rielezione di Mattarella consolida l'alleanza con il Pd'

01 febbraio 2022 a

a

a

Firenze, 1 feb. - (Adnkronos) - "La rielezione di Mattarella credo possa servire a consolidare ulteriormente l'intesa tra Italia Viva e Ps in Regione Toscana, è stata l'ennesimo banco di prova per constatare la fragilità dell'attuale sistema politico rappresentato in modo troppo semplicistico come una dicotomia centrosinistra/centrodestra senza ricordare che la stessa è ormai assente da undici anni sul piano nazionale". Lo dichiara Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sui risvolti dell'effetto Quirinale nella politica regionale e nazionale.

"Tutti coloro che si rifanno a principi di riformismo e che si collocano idealmente nel campo largo del centrosinistra credo abbiano definitivamente compreso - spiega Scaramelli - che ipotetiche intese idealizzate con i 5stelle sono irrealizzabili. Ho sempre sostenuto che il Movimento non fosse un partito di centrosinistra. Un movimento che nel diventare partito ha dato vita al governo populista e sovranista giallo-verde, producendo Decreti sicurezza disumani, cavalcato la politica estera antiatlantica, dimostrato la totale assenza di rispetto per le istituzioni, proposto l'impeachment a Mattarella, poi l'elezione al Quirinale della responsabile dei servizi segreti. Un grave tentativo di sovvertire il confine che separa e protegge la terzietà degli apparati di sicurezza nazionale dal gioco politico. Il primato della politica - continua Scaramelli - si rivendica nei fatti e nei valori, non a parole vuote o tramite tweet di comici. Questa ennesima prova dei fatti credo possa servire, quanto meno per quanto ci riguarda, a consolidare in Toscana l'intesa tra Italia Viva e Pd andando a chiudere definitivamente ogni minima velleità di reduci antirenziani di sostituire il nostro senso delle istituzioni e la nostra capacità di governo con l'approssimatezza populista dettata dai tweet di Grillo e Conte. La Toscana è terra di riformismo dove la crescita si coniuga con valori e principi di buon governo e di buonsenso".

"Il nostro ruolo e gli impegni assunti con i cittadini toscani - conclude Scaramelli - impongono di respingere pulsioni populiste e semplicistiche. Oggi come ieri saremo chiamati a fare scelte giuste e non a immaginare soluzioni semplici al cospetto di problemi complessi solo perché convengono”.