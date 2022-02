Calcio: Dybala ricorda Zamparini, 'ti sarò sempre grato presidente, il tuo Picciriddu'

01 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Sei stato il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia. Presidente, mi hai aperto le porta di una città bellissima dove ho conosciuto tanta gente bella e dove ho avuto tanti e grandi amici. Mi hai dato la possibilità di continuare la mia carriera dove ho voluto, sempre con il massimo rispetto e sempre pensando al mio bene. Per questo e per tante altre cose ti sarò sempre grato, non ti dimenticherò mai Presidente. Grazie mille, di tutto. Il tuo Picciriddu". Così su Instagram Paulo Dybala ricorda Maurizio Zamparini, suo presidente al Palermo, scomparso stanotte all'età di 80 anni.