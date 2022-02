Sanità: Moratti a Expo Dubai, 'flessibilità e innovazione per ospedale del futuro'

01 febbraio 2022 a

Milano 1 feb. (Adnkronos) - "Ripensare le architetture per l'ambiente nella progettazione di quello che sarà l'ospedale del futuro è senz'altro una sfida affascinante”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo in collegamento al convegno “Hospital of the future: how to re-think architectures for health”, una degli appuntamenti della settimana dedicata alla salute a latere di Expo Dubai.

“L'esperienza della pandemia Covid ci ha portato a ripensare quasi completamente la configurazione dei nostri ospedali, andando a progettare strutture diverse, inedite, dove la rimodulazione degli spazi potrà rappresentare un valore aggiunto per la sanità, con benefici per i cittadini e per le persone che vi lavorano", ha osservato Moratti, presentando a Dubai il caso del nuovo ospedale di Cremona.