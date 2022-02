Saronni torna in corsa a Goodwood a 40 anni dalla storica 'fucilata' mondiale

01 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Passò alla storia come "la fucilata di Goodwood": la volata vincente di Beppe Saronni ai mondiali del 1982 nel circuito inglese lasciò a bocca aperta gli appassionati di allora e anche quelli di oggi. Il fenomeno vinse sul circuito con arrivo in moderata salita che lo vide letteralmente fulminare a 700 metri dal traguardo -trainato fino ad allora dal gregario migliore che chiunque possa desiderare e ovvero Francesco Moser- lo statunitense Jonathan Boyer e soprattutto l'altro mostro sacro americano Greg Lemond. Saronni, apprende l'Adnkronos, tornerà a correre a Goodwood a 40 anni da quella mostruosa volata, e lo farà in occasione della nuova edizione dell'Eroica Britannia, la classicissima d'epoca nata in toscana sull colline senesi e che oggi conta repliche in tutti i continenti tranne l'Oceania (per ora)

A rivelarlo è l'amministratore delegato della Colnago, la bici di allora di Saronni, Nicola Rosin. Rosin è anche presidente di Eroica Srl, che organizza le iniziative del marchio nato dalla fantasia di Giancarlo Brocci. "E' ufficiale, Beppe sarà con noi il 6 e 7 agosto a Goodwood -dice Rosin- per un bel ritorno di Eroica Britannia con un evento di livello internazionale. Si terrà a Goodwood, location straordinaria ed evocativa appunto della vittoria di Beppe Saronni al campionato mondiale del 1982".