Governo: Malpezzi, 'ora lavori compatto per mettere in sicurezza Paese'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Il governo deve lavorare in modo spedito. Magari nel semestre bianco ci sono stati atteggiamenti contraddittori da parte di forze politiche più interessate ad avere visibilità che a rendere più compatta l'azione del governo. Un governo che è nato con priorità ben precise: uscire dalla pandemia e lavorare per la ripresa economica". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a ‘Oggi è un altro giorno' su Rai1.

"Ora il governo, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, deve ritrovare quella compattezza che è l'unica garanzia per mettere in sicurezza il Paese e per far sì che vengano varate quelle riforme che permetteranno la corretta applicazione del PNRR e l'arrivo delle risorse dall'Europa. Sarebbe irresponsabile dimenticare il motivo per cui siamo tutti quanti al governo: dare certezze agli italiani. Le tensioni non servono, serve procedere con decisione e convinzione”.