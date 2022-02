01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Il bis di Napolitano nasceva a tempo, questo non nasce a tempo. Ed è una differenza enorme. Soprattutto perchè da il modo a Mattarella di dare una spinta al governo che in questo momento ne ha assolutamente bisogno. Si tratta di una ripetizione positiva". Così Romano Prodi a Di Martedì. "Il bis di Napolitano invece nasceva con forte senso di provvisorietà che il bis di Mattarella non ha".