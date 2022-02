Scuola: studenti di Lupa in lotta, 'è tempo di riscatto, assemblea nazionale a Roma il 5 e 6'

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Assemblea nazionale studentesca a Roma il 5 e 6 febbraio, con tamponi consigliati per tutti, obbligatori in assenza di vaccino. "E' tempo di riscatto", scrivono gli studenti della Lupa su Instagram lanciando il programma della giornata che si svolgerà interamente al Csa Brancaleone in Via Levanna e poi la sera dalle 22 al Brancaleone.

L'assemblea prevede momenti di confronto tra i ragazzi dalle 15 in poi e "racconti di lotta". "In questa prima sede di discussione vorremmo che le diverse città condividessero le esperienze di lotta territoriali dal punto di vista studentesco, evidenziandone pratiche e cause di coinvolgimento nelle diverse soggettività", si legge. "L'obiettivo è la stimolazione di un dibattito costruttivo e di prospettiva che si concretizzerà nella giornata di Domenica.