Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche (3)

(Adnkronos) - Un progetto, continua Pase, "a cui Regione Lombardia crede molto anche in virtù dei problemi che il ‘caro energia' sta ponendo ai cittadini. Il secondo progetto di legge, di cui sono primo firmatario, fornirà una mappatura di tutti i tetti e le superfici pubbliche di Regione Lombardia utili per potervi installare impianti fotovoltaici o fonti rinnovabili. La sinergia tra questi due progetti di legge permetterà alla Regione di ottenere una maggiore autonomia energetica e di raggiungere entro il 2050 la neutralità dall'anidride carbonica”.

Uno dei temi fondamentali al centro del progetto delle Cer è sicuramente il contrasto alla povertà energetica, come sottolinea il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (Pd): “L'energia in più che sarà prodotta dalle Comunità energetiche potrà essere rimessa in rete a favore delle famiglie in difficoltà secondo un'idea di solidarietà che coinvolge anche il settore energetico i cui costi, in questa fase, rischiano di diventare insostenibili per moltissime famiglie e aziende. Questo progetto vuole essere una nuova frontiera dello sviluppo dell'autonomia delle comunità locali attraverso un coordinamento pubblico e la partecipazione di soggetti privati e del Terzo Settore”.

L'andamento dei costi delle materie prime si tradurrà nel primo trimestre di quest'anno in un aumento del 55% per la bolletta dell'elettricità e del 41,8% per quella del gas. Incrementi che significano che una famiglia spenderà mediamente circa 823 euro all'anno per l'elettricità con un aumento di 334 euro, e 1.560 euro per il gas con un incremento di 610 euro. “Una vera emergenza sociale”, l'ha definita Barucco. “Le Comunità Energetiche Rinnovabili, con il raggiungimento dell'autonomia energetica, potranno invece rappresentare un argine a questi aumenti e una boccata d'ossigeno per i bilanci delle famiglie”.