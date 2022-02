Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su scuola, Dad e tamponi (2)

01 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Viene chiesto inoltre di prevedere un tracciamento periodico di personale e studenti “anche con test salivari”, di velocizzare le procedure di sblocco per chi ha effettuato un tampone negativo e di pianificare interventi di rimodulazione degli spazi e installazioni di impianti di areazione per favorire il ricambio d'aria. E infine la seconda mozione, proposta da Gregorio Mammì (M5S), chiede, insieme ad altre misure, di estendere ai Comuni il progetto “adotta una scuola” prevedendo che le farmacie comunali e le farmacie private debbano avvalersi di infermieri libero professionisti per l'esecuzione di testing per studenti e di counseling a favore del personale scolastico.

Approvata all'unanimità la mozione presentata da Francesca Ceruti (Lega) che nel suo intervento aveva auspicato il voto favorevole di tutto il Consiglio regionale al documento che, ha detto la prima firmataria, “vuole mettere al centro i minori e le loro famiglie”. La mozione impegna la Giunta regionale a “sostenere in tutte le sedi opportune provvedimenti concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza”.

Nel suo intervento Ceruti ha sottolineato che in Lombardia sono 2.848 i minori inseriti in strutture residenziali e che il costo medio per il mantenimento in comunità è di circa 151 euro al giorno, con picchi che possono arrivare anche a 250 euro per un totale (medio) di circa 55 mila euro/anno. L'assessore regionale alle Politiche per la Famiglia Alessandra Locatelli ha spiegato che “il tema è trasversale ed è vero che i nostri Sindaci chiedono aiuto. Non esiste un fondo dedicato che invece promuoverebbe un'attenzione specifica. Le risorse a disposizione degli enti diventano dunque esigue di fronte al carico economico derivato dai minori collocati in comunità, che in Lombardia sono 801 per oltre 4000 posti. Solo nell'ultimo anno - ha detto l'Assessore - sono stati 2500 i minori inseriti”.