Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su scuola, Dad e tamponi (5)

(Adnkronos) - Via libera unanime alla mozione (prima firmataria Barbara Mazzali, Fdi) che impegna il Presidente della Giunta regionale a farsi parte attiva presso il Ministero dell'Istruzione affinché garantisca la ripresa immediata dell'insegnamento in presenza di tutti gli studenti con disabilità. Questi studenti in particolare subiscono enormi e ingiustificati disagi causati dall'utilizzo di modalità di insegnamento in remoto anche quando tale modalità non è prevista obbligatoriamente ai fini del contenimento dell'emergenza pandemica.

Unanimità anche per la mozione presentata da Matteo Piloni (Pd), che impegna la Giunta a implementare le risorse per la programmazione e il sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute in ogni fascia d'età e in ogni ambiente di lavoro e a garantire piena attivazione del piano di assunzioni e completamento degli organici delle Ats dedicati alla prevenzione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Voto unanime pure per il documento presentato da Alessandro Corbetta (Lega) in cui si impegna il presidente della giunta regionale a farsi parte attiva con il governo affinché siano rivisti i parametri di assegnazione dei fondi previsti dal Pnrr per progetti di rigenerazione urbana, parametri risultati particolarmente penalizzanti per i Comuni lombardi con particolare riferimento all'applicazione dell'indice di vulnerabilità. Si chiede inoltre che il governo consideri l'opportunità di riassegnare ai Comuni finanziariamente virtuosi i fondi non spesi entro i tempi previsti.