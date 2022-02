Basket: Nba, Brooklyn ko 121-111 e undicesima vittoria di fila per Phoenix

02 febbraio 2022 a

a

a

Phoenix, 2 feb. - (Adnkronos) - Phoenix (41-9) batte Brooklyn (29-21) per 121-111 nel big match della notte Nba e porta a 11 la striscia di vittorie consecutive in quella che, dopo 50 partite, è la miglior partenza nella storia della franchigia: 41-9 di record e primato a Ovest con due gare e mezza di vantaggio su Golden State. Non riescono a opporsi neanche i Nets, privi dell'infortunato Kevin Durant e aggrappati ai 26 punti di Kyrie Irving (in campo soltanto in trasferta) e ai 22 con 10 assisti di un impreciso James Harden da 6/19 al tiro. Per Brooklyn è la quinta sconfitta in fila.

Miglior realizzatore del match è Devin Booker: 35 punti con 13/23 al tiro, 6 rimbalzi e un partenza perfetta al tiro da 14 punti con le prime sei conclusioni tutte a bersaglio. Convincente sotto l'aspetto realizzativo anche Mikal Bridges, che ne aggiunge 27 - mai così tanti in questa stagione - con 10/14 al tiro e 8 rimbalzi. Un quintetto che funziona a meraviglia e che per 28 minuti ritrova sotto canestro anche Deandre Ayton da 5/7 al tiro per 12 punti.

I Suns mettono da subito le cose in chiaro (39-29 il parziale del primo quarto), arrivano all'ultima frazione con nove lunghezze di margine e non si fanno rimontare. Merito di un direttore d'orchestra d'eccezione, un Chris Paul da 20 punti e 14 assist che chiude con un eloquente +20 di plus/minus.