Bonus in edilizia: il 4 febbraio un evento online per i professionisti del settore

Roma, 2 febbraio 2022 - Venerdì 4 febbraio Guido Alberti, marketer, blogger e imprenditore edile, fondatore di Marketing al Millimetro , agenzia di consulenza strategica per il settore edilizio, organizza l'incontro online Bonus in edilizia, rivolto agli operatori del settore che vogliano fare maggiore chiarezza sulle prospettive e le opportunità per l'edilizia offerte dai bonus pubblici.

Un team di esperti sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande e per illustrare il quadro normativo.

“Non è sempre semplice destreggiarsi tra decreti e articoli vari. – Spiega Guido Alberti – Spesso può capitare di commettere errori, anche se in buona fede e con tutta la buona volontà, semplicemente perché non si ha chiaro quanto prevede un determinato documento. Purtroppo, però, oggi questo errore può costare davvero caro, perché si rischia di non poter usufruire degli incentivi e di perdere il lavoro. Per questo motivo, ho deciso di organizzare questo evento per fare un po' di chiarezza”.

L'evento arriva ad appena qualche mese di distanza dall'ultimo blocco che ha colpito il comparto edilizio, a novembre 2021, quando a seguito dell'emanazione del decreto antifrodi moltissime aziende hanno sospeso temporaneamente i lavori, per capire prima quanto richiesto, e per allinearsi con quanto richiesto dove necessario. Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio, è stato pubblicato il testo del “Decreto Sostegni Ter”, che, di fatto, bloccherà le cessioni dei crediti.

Per avere maggiori informazioni e partecipare all'evento: http://www.bonusinedilizia.it/