L.elettorale: simulazione per SkyTg24, 'grande centro decisivo con il proporzionale'

Roma, 2 feb (Adnkronos) - Il grande centro sarebbe decisivo per la formazione di una maggioranza di governo se si andasse al voto con una legge elettorale proporzionale con uno sbarramento intorno al 4%. L'attuale legge elettorale, invece, con un ‘grande centro' in campo consegnerebbe una situazione di ingovernabilità. Lo rivela una simulazione che YouTrend, insieme a Cattaneo Zanetto & Co., ha condotto per SkyTg24.

Le percentuali di voto considerate per ogni partito sono quelle dell'ultima Supermedia ricavata da YouTrend sulla base dei sondaggi relativi alle intenzioni di voto, pubblicata il 27 gennaio. Nelle simulazioni, inoltre, si tiene conto della riduzione del numero dei parlamentari, mentre non sono stati considerati i 12 seggi riservati agli italiani residenti all'estero.

Nel primo scenario, simulato col ‘Rosatellum', si misurerebbero le attuali coalizioni: il centrodestra (FdI, Lega, FI, Coraggio Italia) sfiderebbe il polo centrista composto da IV, Azione e +Europa e l'asse giallo-rosso (PD, M5S, Verdi, Sinistra Italiana e Art.1-MDP). In questo caso la maggioranza assoluta dei seggi in entrambi i rami del Parlamento andrebbe al centrodestra, che otterrebbe 205 seggi alla Camera (dove la soglia della maggioranza assoluta è fissata a quota 201 su 400) e 103 al Senato (dove, senza considerare i senatori a vita, la maggioranza assoluta è a 101 su 200).