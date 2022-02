Scarpe Antinfortunistiche online

02 febbraio 2022 a

Le scarpe antinfortunistiche durante la scelta del proprio abbigliamento da lavoro sono la parte che crea più problemi, perché sul mercato ne esistono molti modelli, nell'ultimo periodo, hanno preso piede le scarpe antinfortunistiche U-Power, che si sono fatte conoscere per la loro qualità e resistenza sul posto di lavoro ma se siete incerti su quale prodotto scegliere continuate a leggere l'articolo che vi aiuterà a scegliere il prodotto migliore per le vostre esigenze.

Se è la prima volta che acquistate un paio di scarpe antinfortunistiche il nostro primo consiglio è quello di acquistare un prodotto in linea con quello che utilizzate tutti i giorni, perché vi aiuterà a lavorare molto più comodi, soprattutto se vi trovate a lavorare in settori come in quello logistico e siete nella situazione di dover camminare in modo continuo, è quasi una scelta obbligatoria avere una scarpa che vi regali il massimo comfort.

Tutto Cantiere ha selezionato per voi molti modelli di diverso stile, che vi permetterà di trovare il modello su misura per voi.

Normative

Tutte le scarpe presenti in commercio devono seguire una serie di standard per garantire un prodotto sicuro che permetta in tutti i lavori di mettere in sicurezza il proprio piede. Ogni prodotto deve seguire uno standard ben specifico in base al campo di utilizzo, ciò significa che se lavoriamo in laboratorio chimico dovremmo avere una scarpa specifica e differente rispetto ad una scarpa utilizzata nel settore logistico. Riportiamo gli standard che vi aiuteranno notevolmente nella scelta della scarpa giusta.

Norme scarpe - UNI EN ISO 20345

La normativa che in Italia sancisce i requisiti base che qualsiasi scarpa antinfortunistica deve avere è la UNI EN ISO 20345.

I requisiti base si contraddistinguono con la categoria di sicurezza SB:

Puntale di sicurezza: Resistente ad un peso di 200 joule

Suola: Resistente ad oli e idrocarburi minerali

Rivestimento: Pelle fiore, sintetico, camoscio

Adesso invece andiamo a fare una piccola lista delle caratteristiche base che ogni norma deve soddisfare, tutte con proprietà diverse l'una dall'altra.

NORMA S1

Tra le norme scarpe antinfortunistiche la prima è la norma S1 che in pratica ha le stesse proprietà della precedentemente citata "norma base" SB ed in più:

Suola: Antistatica

Proprietà: Anti-shock (assorbitore di colpo al tallone)

NORMA S1P

La norma S1P è sicuramente la più diffusa insieme alla S3 in quanto ha caratteristiche molto importanti e la maggior parte delle volte obbligatorie per tantissimi lavoratori, ha le stesse proprietà della S1 però in più gode della presenza di una lamina antiperforazione, di seguito:

Proprietà: Antistatica ed Antishock

Suola: Antiscivolo - resistente a oli e ad idrocarburi

Puntale: resistente ad un urto pari a 200 joule

Lamina: antiperforazione

NORMA S2

La norma S2 è abbastanza diversa dalle norme scarpe antinfortunistiche che abbiamo appena elencato. Perché? Il motivo è la presenza di una tomaia idrorepellente che rende la calzatura impermeabile fino a 60 minuti di immersione o contatto con liquidi, molto simile alla norma S3 che però in più ha la lamina antiforazione

Proprietà: Antistatica - Tallone Anti-shock

Suola: Antiscivolo e resistente ad oli ed idrocarburi

Puntale: resistenza ad un urto pari a 200 joule

NORMA S3

Eccoci arrivati alla norma S3 che osservando le statistiche risulta, insieme alla norma S1P, essere la più venduta grazie alle sue proprietà che messe insieme creano una scarpa antinfortunistica molto completa e sicura.

La norma S3 ha la tomaia idrorepellente come nella S2 ma in più di essa ha la lamina antiperforazione come nella S1P , questo mix di proprietà è perfetto per molti lavoratori

Proprietà: Antistatica - Anti-shock

Suola: Antiscivolo e resistente ad ilio minerali e idrocarburi

Lamina: Antiperforazione

Tomaia: idrorepellente

Puntale: resistente fino a 200 joule

NORMA S5

Questa norma S5 è riferita solamente ai stivali antinfortunistici che in pratica hanno la tomaia idrorepellente come la S3 e la S2 ed in più lamina antiperforazione e puntale di sicurezza , hanno una suola molto innovativa con diverse caratteristiche importanti.

SB + S1 + S2 questa è la composizione della Norma S5

Migliori marchi

Come già accennato sul mercato troverete una vasta proposta di scarpe antinfortunistiche che vi metteranno ulteriori dubbi se scegliere un prodotto invece di un altro. Troverete produttori come U-Power, Diadora, Portwest Deltaplus e Sparco che sono le più note nel settore. Sostanzialmente il dato principale di una scarpa antinfortunistica è la sua normativa, che abbiamo precedentemente citato. Se il produttore applica una determinata normativa deve garantire che la scarpa rispecchi quelli standard. Va da sè che una scarpa più costosa non significa sempre che sia di qualità, quindi prima di scegliere il prodotto analizzate bene che una scarpa abbia il tessuto di realizzazione abbastanza resistente per il settore in cui lavorate, ma la cosa più importante da rilevare è che abbia il puntale molto resistente e che non sia un puntale che si potrebbe danneggiare dopo pochi utilizzi o impatti. Analizzando ad esempio il settore logistico- dove si ha a che fare con le pedane- il continuo spostamento di esse, se ad esempio abbiamo un puntale poco rafforzato, possiamo tranquillamente scartarlo in questo settore poiché magari dopo essere venuto a contatto potrebbe lesionarsi molto facilmente e rendere inutilizzabile la scarpa e dare fastidi all'utilizzatore.

Dove acquistare

A inizio articolo abbiamo riportato i collegamenti per uno dei negozi più assortiti di scarpe antinfortunistiche, Tuttocantiereonline.com il quale vanta un catalogo sempre aggiornato di abbigliamento da lavoro e scarpe antinfortunistiche e non solo, il loro staff è sempre a disposizione per aiutarvi nell'acquisto e ad aiutare a fare la scelta giusta di ogni prodotto, Tutto Cantiere è un negozio online ideato dalla Piscopiello ponteggi che è nota sul mercato nazionale per la produzione di trabattelli e di articoli per edilizia, loro catalogo online, Tutto Cantiere è il negozio per i professionisti italiani che vi mette alla portata di click una vastità di prodotti per il vostro cantiere. Uno dei servizi maggiormente richiesti è il servizio di consegna in cantiere in cui state eseguendo i lavori.

Tutto Cantiere vanta vari metodi di pagamento per garantirne la sicurezza del cliente. Venite a dare un'occhiata al negozio online per scoprire tutti i loro servizi

