Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Come siamo finiti a fare l'esegesi delle esternazioni di un comico e dei like collegati? Come si fa a considerarli degli alleati politici? Cosa accomuna i partiti eredi delle grandi tradizioni politiche europee con questa roba?". Così Carlo Calenda su twitter a proposito dell'intervento di Beppe Grillo.