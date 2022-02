Rugby: Fastweb sponsor ufficiale della Fir fino al 2024

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Fastweb è Sponsor ufficiale della Federazione Italiana Rugby. Grazie all'accordo triennale siglato, Fastweb entra a far parte del circuito di aziende partner della Federazione e supporterà il percorso degli atleti della nazionale italiana di rugby già a partire dal prossimo Sei Nazioni, in programma dal 5 febbraio al 19 marzo 2022.

"Fastweb è orgogliosa di accompagnare gli atleti della Federazione Italiana Rugby nei prossimi anni e nel corso di un torneo prestigioso come il Sei Nazioni che, siamo certi, regaleranno emozioni fortissime a tutti gli appassionati -ha dichiarato Luca Pacitto, Head of Communication di Fastweb-. Questa partnership, unita a quella già in essere con altre federazioni, punta a consolidare ancora di più il forte legame che abbiamo costruito nel tempo con il mondo dello sport condividendone valori e principi, come il coraggio, il gioco di squadra, la perseveranza e la determinazione nel superare i propri limiti, valori che ispirano il lavoro quotidiano in azienda".

“Con il Guinness Sei Nazioni alle porte ed i riflettori internazionali pronti ad accendersi sul più prestigioso dei palcoscenici del nostro sport sport siamo particolarmente felici di dare il benvenuto nella famiglia azzurra a un'azienda come Fastweb, leader del proprio settore ed al tempo stesso attenta ed appassionata ai destini dello sport italiano. Fir è intenzionata a percorrere una strada di cambiamento e innovazione che non può non passare attraverso una radicale trasformazione digitale e Fastweb potrà avere un ruolo centrale nell'accelerare questo processo. Siamo entusiasti di percorrere questa strada insieme” ha detto il Direttore Commerciale della Fir, Carlo Checchinato.