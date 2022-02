Rugby: Fastweb sponsor ufficiale della Fir fino al 2024 (2)

02 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Pioniera nello sviluppo di reti in fibra e sempre in prima linea nella digitalizzazione del paese, Fastweb continua oggi a disegnare la sua storia di innovazione con la realizzazione di una rete 5G FWA (Fixed Wireless Access), 5G mobile, e con il rafforzamento delle infrastrutture per Cloud e Cybersecurity, al fine di contribuire a rendere il Paese sempre più moderno e competitivo.

Inoltre, la società ha recentemente lanciato “Tu Sei Futuro”, la nuova visione strategica, basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Un percorso di trasformazione dell'identità dell'azienda proiettato verso un futuro che Fastweb si impegna a rendere sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile, supportando la disponibilità e l'utilizzo di reti ultra-performanti, incoraggiando la diffusione sempre più ampia di competenze digitali, coltivando la crescita dei talenti e sostenendo la lotta ai cambiamenti climatici.