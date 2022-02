Sport: Mancini, 'entusiasti di essere stati nominati ai Laureus Awards'

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Siamo molto entusiasti di essere stati nominati per questo importante premio. A nome della squadra ringrazio tutti i media del mondo per il loro supporto. L'Italia ha vinto l'ultima volta questo premio dopo la vittoria della Coppa del Mondo del 2006. Quella è stata una giornata importante per il calcio italiano, ma credo che quello che abbiamo ottenuto l'anno scorso sia stato ancora più importante per tanti motivi". Lo ha detto Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, commentando la candidatura della nazionale italiana che ha vinto gli Europei di calcio ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport. "Il calcio italiano non attraversava un buon periodo, dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo del 2018, e il nostro Paese soffriva di molti problemi causati dalla pandemia da Covid. Ma la Nazionale è stata il simbolo di un Paese che nei momenti difficili ha sempre saputo rialzarsi. Grazie Laureus per averlo capito”, ha aggiunto Mancini.