PENNY Italia acquisisce e cresce

02 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Oggi riaprono con i colori PENNY i due ex store Leader Price di Madone (BG) e Cologne (BS)

Cernusco Sul Naviglio – 2 febbraio 2022: era stato proprio il neo insediato CEO di PENNY Market Nicola di Pierdomenico, in una lunga intervista a Il Sole 24 ore nel luglio del 2019, a confermare la fiducia del Gruppo Rewe nel sistema Italia e la forte volontà della squadra PENNY di crescere sul territorio – attraverso lo sviluppo organico e operazioni di acquisizione - con focus al sostegno delle produzioni enogastronomiche regionali di tutto il territorio; e le prime operazioni in termini di acquisizioni, espansione o campagne di CSR proprio a tutela dei prodotti e delle imprese del territorio, non solo non tardarono a concretizzarsi ma sono tutt'ora tra i fondamentali obiettivi di un'azienda che chiude il 2021 in attivo, con 404 punti vendita e 4300 collaboratori.

La presenza PENNY Market in Lombardia arriva a 91 punti vendita e ad indossare la maglia rossa del brand sono oggi gli ex collaboratori Leader Price di Madone (BG) e Cologne (BS), a seguito di un'importante attività di espansione da parte di PENNY Market. L'acquisizione, infatti, in piena coerenza ai valori di gruppo, ha garantito l'impiego di tutti e 14 gli addetti LP che possono ora iniziare il percorso di formazione e sviluppo che PENNY ha studiato per le sue persone. Il nuovo punto vendita PENNY a Cologne, importante centro della pianura bresciana occidentale, è situato sulla Strada Provinciale 573, strategico collegamento tra le città di Coccaglio e Rovato ad Est e Palazzolo sull'Oglio ad Ovest. Il negozio va a consolidare la presenza di PENNY nel territorio che vede già da tempo l'insegna presente nei comuni di Chiari e di Palazzolo, confermandosi un punto di riferimento non solo per gli abitanti di Cologne, ma anche per la limitrofa Coccaglio ad oggi priva di attività di vendita alimentari. La superfice totale dell'immobile è di circa 1100 mq. di cui circa 800 di superficie vendita.

Il nuovo punto vendita che apre oggi a Madone, invece, si trova all'interno del tratto di territorio chiamato “Isola Bergamasca”, territorio in cui PENNY è già presente con il punto vendita di recente costruzione di Medolago e con i punti vendita di Ponte San Pietro e Brembate. Il nuovo spazio, grazie alla sua posizione strategica sulla Strada Provinciale 155, nel tratto interessato chiamato via Papa Giovanni XXIII, punta a diventare un riferimento non solo per il comune di Madone ma anche per quelli di Filago e Bonate Sotto. La superfice totale dell'immobile è di circa 1200 mq. di cui circa 800 di vendita.

In entrambi gli store, dal primo giorno, PENNY mantiene la sua promessa di essere il discount sotto casa per la spesa semplice e di qualità ogni giorno. La mission di puntare sui prodotti italiani valorizzando il territorio e le eccellenze locali è ormai un asset distintivo delle nuove aperture del brand. Entrambi gli spazi avranno la macelleria PENNY che punta sulla qualità della carne italiana, il Bake-off e quindi il pane sfornato caldo tutti i giorni, mentre la gastronomia servita sarà prerogativa del punto vendita di Cologne. L'attuale assortimento di oltre 2500referenzepunta sui prodotti italiani e regionali di qualità, presenti per più del 75% del totale, in un interessante mix tra private label e top brand, a cui si associa una funzionale selezione non-food.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-Italy. L'azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell'ambiente. Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management| Penny Market Italia: [email protected] |+39 366 6270344|+39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: [email protected] |+ 39 02 76366 45 | +39 344 1281966