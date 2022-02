Boom di vendite per Jaguar - Land Rover e un futuro sempre più elettrico

02 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Nonostante due anni di pandemia mondiale il lusso non ha mai smesso di crescere, nella globalità ha avuto una crescita del 21%, le famose “Rich People” hanno incrementato i loro acquisti in più settori ma uno in particolare ha toccato fatturati e numeri record, ed è quello del mondo dell'automotive. Molte persone durante il periodo del Covid hanno capito quanto sia importante vivere e perché no togliersi degli sfizi “in vita” piuttosto che rimandare delle scelte più avanti.

Abbiamo voluto chiedere com'è realmente andato in Italia questo “effetto psicologico legato alla pandemia” al Presidente e AD del Gruppo Jaguar - Land Rover, Marco Santucci che rappresenta due dei marchi più prestigiosi al mondo,

“Sicuramente l'anno scorso è stato un anno assolutamente particolare, se vediamo il fatturato siamo cresciuti del 35% ed è aumentato soprattutto non grazie al volume in generale ma grazie ad un diverso mix fatto da una vendita di modelli più ricca. Se invece vediamo l'acquisizione ordini delle vetture vendute, se non avessimo avuto i noti problemi legati ai microchip avremmo sicuramente fatto l'anno dei record in termini di vendita. Sicuramente la capacità delle persone di togliersi qualche sfizio durante l'anno appena trascorso sicuramente lo abbiamo vissuto in prima persona perché la richiesta è stata altissima, basta pensare che abbiamo, ad oggi, ancora 6/7 mesi di ordine inevasi dovuti da una parte alla maggiore domanda e dall'altra a causa dei noti problemi che ha toccato molto da vicino il comparto automotive”.

Un altro tema fondamentale che abbiamo voluto toccare con Santucci è quello dell'elettrificazione dei loro modelli, si tratta di un passaggio obbligato che porterà e ha già portato un cambio radicale nelle vendite rispetto i motori tradizionali. Le auto elettriche, intese come versioni ibride con le diverse tecnologie e veicoli totalmente elettrici nel 2030 rappresenteranno ben il 44% del mercato in Europa, il 20% negli Stati Uniti e circa il 50% in Cina. I marchi Jaguar – Land Rover come si stanno muovendo in tal senso?

“Parlando di Jaguar il piano di elettrificazione è stato già annunciato e la produzione delle vetture diventerà totalmente elettrica entro il 2025, nel senso che non verranno prodotte più motorizzazioni termiche dopo quella data. Per quello che riguarda Land Rover invece ci sarà un'importante processo di elettrificazione che la riguarderà nei prossimi anni già attraverso i modelli attuali elettrificati presenti sul mercato come quelli plug in ma anche qui poi seguirà un passaggio totale in elettrico che rappresenterà un diverso modo di guidare e vivere la macchina stessa”

Ma esiste un altro fattore che la pandemia ha cambiato radicalmente nel mondo automotive ed è quello quella della vendita delle auto, si è trattato di una vera e propria rivoluzione legata ad un nuovo modo di visitare le concessionarie e soprattutto di porsi verso i consumatori finali. “Possiamo dire che la pandemia ha cambiato tutto, prosegue Santucci, già lo smart working ha rivoluzionato le nostre vite con le nuove tecnologie che fino a pochi anni fa ci sembravano impossibili da utilizzare, la richiesta di strumenti elettronici ad esempio si sono evoluti ad una velocità incredibile. Difficile pensare che il nostro mondo non cambierà ancora a brevissimo. Noi come Jaguar Land Rover crediamo molto nella professionalità che può dare una rete e il valore che può aggiungere però è anche ovvio che modo con cui si interfaccia con i clienti cambierà radicalmente. Quello che il cliente chiede oggi è un servizio maggiore più ritagliato su misura, e noi come marchio Premium faremo un passaggio importante di crescita del consulente alla vendita e della nostra rete che offre un punto fondamentale di presidio sul territorio”.