Quirinale: domani il giuramento di Mattarella a Montecitorio, andata e ritorno al Colle/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - L'INGRESSO IN AULA - Dopo una breve sosta nella sala del Governo, dove viene salutato dai componenti del Consiglio di presidenza del Senato e dell'Ufficio di presidenza della Camera, l'eletto, accompagnato sempre dai presidenti dei due rami del Parlamento, attraversa il Transatlantico dove sono schierati gli assistenti parlamentari in alta uniforme ed entra in Aula, dove sono ad attenderlo senatori, deputati, delegati regionali, presidente del Consiglio e componenti del Governo. L'emiciclo è ornato con drappi rossi e ventuno bandiere tricolore.

GIURAMENTO - Il Capo dello Stato eletto sale sul banco della presidenza e prende posto alla destra del presidente della Camera. Il presidente della Camera dichiara aperta la seduta e invita il Presidente della Repubblica eletto a prestare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Mattarella recita quindi la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione". Contemporaneamente sul Gianicolo vengono sparate 21 salve di cannone, massimo onore riservato ai capi di Stato, e la campana di Montecitorio torna a suonare.

MESSAGGIO - Il Presidente della Repubblica prende posto al centro del banco della presidenza e rivolge il suo messaggio al Parlamento e alla Nazione.