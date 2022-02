Smog: Regione Lombardia, da domani revocate misure anche a Brescia

02 febbraio 2022 a

Milano, 2 fed. (Adnkronos) - Da domani saranno revocate le misure temporanee per contenere le emissioni inquinanti anche a Brescia. In questo modo, si comunica da Regione Lombardia, non ci saranno più limitazioni in nessuna provincia della Lombardia. Le concentrazioni di Pm10 registrate ieri risultano inferiori al limite in tutte le stazioni della Lombardia. In particolare, per quanto riguarda la provincia di Brescia, la media provinciale di ieri risulta pari a 26,8 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche per oggi sono molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Pur non essendo vigenti le misure temporanee, da Regione Lombardia si richiama al rispetto delle misure strutturali e permanenti vigenti a tutela della qualità dell'aria, con particolare riferimento all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa consentiti, al divieto di combustioni all'aperto e alla corretta gestione delle modalità di spandimento dei liquami zootecnici.