Albanese Elettrodomestici: il blog a portata di click, filo conduttore diretto tra azienda e clienti

02 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - L'assistenza di qualità non si ferma alla vendita di un prodotto, ma lavora per migliorare i processi e offrire un servizio al cliente a 360 gradi

Trieste, 2 febbraio 2022. Albanese Elettrodomestici di Trieste si apre al blog per mettersi in contatto con i suoi clienti. Mentre il semplice sito-vetrina si basa su una comunicazione unidirezionale, nel quale ci si limita a presentare la propria attività, il blog permette di creare un vero e proprio scambio diretto con i clienti. Albanese Elettrodomestici sa bene che, nella customer care, l'assistenza di qualità non si ferma alla vendita di un prodotto, ma lavora per migliorarne i processi ed offrire un servizio al cliente eccellente.

“Ci occupiamo da oltre quarant'anni di vendita, installazione, assistenza e distribuzione di apparecchi televisivi, antenne, telefonia e ogni tipo di elettrodomestico. Ma non vendiamo solo prodotti, seguiamo il cliente all'interno di tutto il customer journey. Proprio per questo abbiamo deciso di implementare il nostro sito web con un blog ricco di contenuti che ci consente di dialogare in modo intelligente con gli utenti, personalizzando la comunicazione e privilegiando l'infotainment, ovvero la pubblicazione di contenuti utili, a metà strada tra l'intrattenimento e l'informazione”.

L'attenzione e la cura nei confronti del cliente, fa di Albanese Elettrodomestici un punto di riferimento per chi ricerca non solo prezzi altamente competitivi e prodotti di qualità ma, soprattutto, presenza, competenza e cordialità.

“Attraverso il nostro blog offriamo contenuti dedicati ad argomenti specifici e articoli che approfondiscono tematiche legate al nostro settore”, sottolinea Antonio Albanese. “Tutto questo permette ai visitatori di trovare risposte a domande di loro interesse e costituisce un filo conduttore diretto tra azienda e cliente. Il blog ci permette di spiegare il valore aggiunto del nostro modus operandi, di ribadire ulteriormente il concetto, per noi essenziale, di vicinanza al cliente, sempre”.

È ormai assodato che la tecnologia, nella quarta rivoluzione industriale, ha radicalmente modificato le aspettative dei clienti, sempre più complesse e raffinate. Albanese Elettrodomestici fornisce un servizio clienti a 360 gradi che soddisfa le rinnovate esigenze dei consumatori.

“Il nostro servizio clienti comprende qualsiasi interazione, sia offline che online, che un cliente, o potenziale cliente, potrebbe avere con la nostra azienda, e che include l'intera esperienza, dal contatto iniziale alla vendita finale, e oltre”, prosegue Albanese. “Attraverso il blog, riusciamo a dare informazioni sul corretto utilizzo dei prodotti, come anche spiegare o suggerirne un uso alternativo. I nostri clienti trovano le risposte che cercano e intervengono direttamente, lasciando commenti ed esprimendo direttamente le proprie preferenze. In questo modo riusciamo, oltre che a comunicare in modo innovativo e informale, a capire ciò che piace ai consumatori, ottimizzando la produzione e la vendita secondo le necessità e le evoluzioni del mercato. Tendiamo anzi - conclude - a mantenere sempre un approccio proattivo: bisogna anticipare le domande dei clienti ed individuare criticità e problemi prima ancora che sia il cliente stesso a evidenziarli”.

Contatti: https://www.albaneserte.com/