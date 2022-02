Covid: fonti cabina regia, maglie più larghe per scuola, incontro a esigenze famiglie

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Cambiamo le regole sulla scuola. L'obiettivo: "Venire alle richieste della famiglie che consideravano le norme vigenti troppo complicate", a spiegarlo all'Adnkronos fonti di governo al termine della cabina di regia che ha preceduto il Cdm che varerà la nuove norme anti-Covid.

Il nuovo quadro prevedrebbe per i nidi e le materne - quindi da 0 a 6 anni- la permanenza in classe dunque in presenza, fino al quinto caso di positività, scatta la dad dal quinto in su. Per la scuola primaria - da 6 anni a 12- scatta quella che in cabina di regia è stata definita come "divaricazione" con la distinzione tra vaccinati e non. Dal quinto caso in su, infatti, gli studenti vaccinati restano in classe, mentre vanno a casa quelli che non lo sono e che dovranno usufruire della cosidetta dad.

In scuola secondaria - dai 12 anni in poi- le maglie si stringono alla luce del maggior numeri di vaccinati: basteranno infatti due casi in classe per far scattare la dad.