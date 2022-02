Covid: bozza dl, se positivi in classe obbligo Ffp2 per docenti e alunni sopra i 6 anni

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Se ci sono casi di positivi Covid in classe, scatta l'obbligo di Ffp2 per docenti e alunni, fatta eccezione per i piccoli di nidi e materne (0-6 anni), per i quali l'uso della mascherina non è previsto dalla legge. Nella bozza del decreto visionata dall'Adnkronos, è infatti scritto che, prima che si arrivi alla soglia di casi massimi che fa scattare la Dad, "l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti".