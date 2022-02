Sanremo: Bertolaso, 'da Fiorello straordinario spot a vaccini, spero faccia bis' (2)

02 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - “La battuta che ha fatto ieri Fiorello, in diretta immagino davanti a più di 10 milioni di italiani – ha proseguito - è il modo migliore per confermare che bisogna vaccinarsi e non bisogna dar retta a quelli che sono perplessi o che hanno dei dubbi”.

“Io spero che in questo Paese il gesto di Fiorello possa essere imitato da quelli che come lui sono capaci di trasmettere, di fare notizia e di comunicare nel modo giusto”, ha concluso l'ex capo della Protezione civile.