Sanremo: Bertolaso, 'da Fiorello straordinario spot a vaccini, spero faccia bis'

Milano 2 feb. (Adnkronos) - “Nelle prossime puntate di Sanremo spero che Fiorello faccia il bis rispetto a quello straordinario spot che ha fatto ieri". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commentando ai microfoni di Lombardia Notizie la gag di Fiorello contro i no vax durante la prima serata del festival di Sanremo.

Un gesto che secondo Bertolaso rappresenta "il modo di fare la comunicazione giusta e in qualche modo anche per smitizzare quelli che continuano ad avere le prime pagine perché non si vogliono vaccinare”.