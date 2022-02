Scuola: Giannelli (presidi), 'misure Cdm vanno in giusta direzione ma ancora si deve alleggerire'

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Le misure anti covid per la scuola, discusse oggi in Cdm "vanno nella direzione giusta. Sicuramente c'è una semplificazione ma è evidente che si debba ancora intervenire per alleggerire al massimo il carico di lavoro burocratico che incombe nelle scuole". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che osserva: "La dad dura meno e i tamponi, che erano una delle principali cause di malfunzionamento del servizio scolastico a causa delle Asl, sono stati eliminati".

E la previsione del test antigenico fai da te? "Comunque è una agevolazione. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti sulla riproduzione fedele", risponde Giannelli. La differenziazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati "è invece un problema. Me ne rendo conto. Ma al momento attuale non si poteva fare diversamente. Qualunque situazione crea svantaggi per qualcuno e credo che chi non si è vaccinato debba farlo". I genitori al secondo contagio potrebbero non mandare a scuola i figli anche se vaccinati perché temono il contagio? "Potrà accadere ma adesso la dad è limitata a 5 giorni e non più a dieci quindi il periodo si dimezza".