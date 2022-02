Covid: Moratti, 'in Lombardia 80% vaccinati con dose booster''

02 febbraio 2022 a

a

a

Milano 2 feb. (Adnkronos) - "Siamo a più di 6 milioni e mezzo di adesioni alla terza dose, oggi tra l'altro la Lombardia taglia un altro significativo traguardo: raggiunge l'80% di vaccinati con la dose booster”. Lo ha dichiarato a Radio Lombardia l'assessore al Welfare e vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, osservando che “la Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa per questa straordinaria campagna. Una campagna che sicuramente premia la generosità dei lombardi e l'impegno di tutto il personale che ha contribuito”.

In particolare Moratti ha ringraziato i ventenni per il loro senso civico, spiegando che "in questa fascia che conta quasi un milione di giovani la campagna ha superato il 98% di adesioni".