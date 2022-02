Covid: M5S, bene decisioni Governo che semplificano

02 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Dopo settimane difficili, la curva dei contagi nel nostro Paese ha finalmente intrapreso la via della discesa che auspichiamo sia durature e stabile. Ora è il momento di semplificare le regole ed è molto positivo che il Consiglio dei ministri stia iniziando questo processo proprio dalla scuola”. Così in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali.

“Riteniamo molto positivo -continuano- che il Governo abbia accolto due nostre richieste come la proroga illimitata del Green pass per chi ha effettuato la terza dose e per chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi. Questo eviterà che molti cittadini possano entrare in un limbo di incertezza, dato che ancora non ci sono indicazioni dal mondo scientifico sull'eventualità di una quarta dose”.

“Grazie alla massiccia adesione alla campagna vaccinale e all'introduzione del Green pass, l'Italia non si è mai fermata in questi mesi e ora ci auguriamo che, se il virus dovesse continuare ad arretrare, si possa andare verso una stagione di graduale allentamento delle restrizioni, sempre nel rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità e sempre nel rispetto delle indicazioni della scienza”.