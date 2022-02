Energia: Procaccini (Fdi), 'bene Ue ma Italia penalizzata per colpa Governo'

02 febbraio 2022 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “La Commissione europea ha varato oggi una tassonomia delle fonti energetiche 'green' su cui è possibile fare investimenti dove sposa le considerazioni che noi facciamo da tempo. La marcia a tappe forzate verso la cosiddetta transizione energetica deve rallentare il passo per non finire in un burrone ideologico, insieme all'intero sistema produttivo e alle legittime aspirazioni ecologiche. E' necessario poter usufruire di nucleare e gas nel percorso verso il maggior utilizzo delle fonti rinnovabili. Come hanno fortemente voluto Francia e Germania”. Così in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia-Ecr e responsabile dipartimento Ambiente ed Energia del partito, Nicola Procaccini.

“Registriamo, invece, l'assenza del Governo italiano sulla rimozione dei gravi limiti all'estrazione di gas naturale dai nostri giacimenti, purtroppo presenti nel testo della Commissione e che penalizzano fortemente l'Italia. D'altra parte, il Governo Draghi è in balia delle sinistre sulla questione energetica. Il Pd, Leu e il Movimento 5 Stelle coltivando le loro reminiscenze anti produttive, danneggiano non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro”.