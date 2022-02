Covid: M5S, bene semplificazioni scuola ma sbagliato penalizzare non vaccinati**

02 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Apprendiamo che il Consiglio dei ministri ha deliberato importanti semplificazioni al protocollo per la gestione delle quarantene nelle scuole. In particolare, prevedere di ridurre da 10 a 5 i giorni di isolamento in caso di contatto con positivi, anche per le scuole dell'infanzia, e di diminuire il numero dei tamponi ad oggi previsti per il tracciamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado va incontro alle richieste più volte espresse dal Movimento 5 Stelle. Non possiamo però dirci soddisfatti per quanto riguarda la differenza di trattamento tra studenti vaccinati e non: ancora una volta ribadiamo che la scuola è e deve rimanere luogo di inclusione. Penalizzare i più piccoli per le scelte compiute dai loro genitori è sbagliato e fa segnare un pericoloso passo indietro nell'impegno a garantire il più possibile il diritto all'istruzione in presenza”. Così le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura.