Olimpiadi: Pechino 2022, azzurri del curling vincenti all'esordio del doppio misto, Usa ko 8-4

Pechino, 3 feb. - (Adnkronos) - E' iniziata con una vittoria la lunga marcia del Curling azzurro. Nel doppio misto Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno battuto nettamento in 8 end la coppia statunitense Viky Persinger e Christofher Plys per 8-4. Decisivo è stato il secondo end quando la coppia azzurra ha inflitto un secco 4-0 agli avversari che nel corso delle partite successive hanno tentato un recupero fino a ottenere uno svantaggio di 5-4 nel sesto confronto. Costantini e Mosanes hanno reagito nelle ultime due partite. Un errore poi della Persinger nell'ultimo tiro ha concesso agli azzurri la certezza della vittoria. Tra poco i la coppia azzurra tornerà in campo per affrontare la Svizzera.