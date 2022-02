Olimpiadi: Paris, 'per vincere servirà tanto pelo sullo stomaco'

03 febbraio 2022 a

Pechino, 3 feb. - (Adnkronos) - “Non è un tracciato facilissimo perché ci sono tante porte nascoste, sicuramente devo migliorare in certi tratti della pista. Mi aspettavo un pendio diverso, la sensazione è che vai veloce, ma alla fine le onde non ti aiutano a fare salti molto lunghi. Sicuramente c'è da trovare il feeling giusto per tagliare le linee, guadagnare tempo e prendere velocità". Lo dice il discesista azzurro Dominik Paris al termine della prima prova ufficiale in vista della discesa olimpica maschile dei Giochi di Pechino.

"Il vento sarò senz'altro un fattore, qui vincerà chi avrà tanto pelo sullo stomaco perché è una neve aggressiva. Aspettiamo di capire quanto si lucida e poi bisognerà avere fortuna”, aggiunge il 32enne altoatesino.