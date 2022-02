Pnrr, target 30 giugno Mitd: aggiudicazione di tutti gli appalti banda ultra-larga e 5G

03 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce ('Italia a 1 Giga', 'Italia 5G', 'Scuola connessa', 'Sanità connessa' e 'Collegamento Isole minori') finalizzati al completamento e miglioramento della rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale. Sono questi gli obiettivi del Mitd, secondo quanto emerge dai documenti dei ministeri che fissano i milestone e target al 30 giugno 2022 del Pnrr, presentati in Cdm.

Nel dettaglio relativo al punto 'M1C2-16 (Milestone)-Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)' di competenza del ministero dell'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, l'intervento di completamento e miglioramento della rete "prevede che dovrà essere garantita entro il 2030 una connettività a 1 Gbps per tutti e la piena copertura 5G delle aree popolate". In particolare, sono state stanziate risorse per portare la connettività a 1 Gbps (Piano 'Italia a 1 Giga') a circa 8,5 milioni di famiglie, completare il Piano 'Scuola connessa', per assicurare la connessione in fibra a 1 Gbps ai 9.000 edifici scolastici rimanenti; assicurare connettività adeguata agli oltre 12.000 punti di erogazione del Servizio sanitario nazionale; dotare 18 isole minori di un backhauling sottomarino in fibra ottica; incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'infrastruttura 5G nelle aree mobili a fallimento di mercato.