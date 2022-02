03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - La legge elettorale "non è la vera priorità del Paese, la priorità è quella economica e cambiare il sistema istituzionale, perchè la nostra sarà anche la più bella Costituzione del mondo ma non è aggiornata. Chi ha seguito in questi giorni l'elezione del presidente della Repubblica ha capito che il cambio istituzionale è fondamentale". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.