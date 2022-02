L.elettorale: Renzi, 'Rosatellum apre praterie al Centro, proporzionale senza preferenze è follia'

03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Io vedo due schemi. Il primo è non cambiare la legge elettorale, c'è il Rosatellum e il Pd deve decidere se inseguire i massimalisti e i populisti e Salvini e Meloni si saldano. Questo apre una prateria al Centro, il Rosatellum è il sistema migliore per creare un grande spazio riformista e liberal democratico". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.

"L'altro schema e se vogliamo andare al proporzionale, io non lo amo. Ma avviso i naviganti: il proporzionale chiama le preferenze, è impensabile fare il proporzionale senza preferenze. Se no è solo la follia di qualche segreteria di partito ma non sta nè in cielo e nè in terra", ha aggiunto il leader di Iv.