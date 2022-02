Olimpiadi: Italia Team sfilerà avvolta in mantella tricolore, Armani 'tributo alla bandiera'

03 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Giorgio Armani, official outfitter della squadra Olimpica vestirà gli atleti per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali che si terrà domani alle ore 13 allo stadio nazionale di Pechino. Ogni atleta della squadra azzurra sfilerà indossando una mantella tricolore, sovrapposta alla classica divisa da podio. La mantella, realizzata in tessuto tecnico lucido, bianca nella parte centrale, rossa e verde sui lati, è stata creata per l'occasione ed è un vero e proprio tributo alla bandiera.

La divisa comprende una giacca tecnica blu royal con cappuccio e chiusura centrale, realizzata in tessuto elasticizzato Toray Dermizax, impermeabile e traspirante. Spiccano i dettagli tricolore, la scritta ITALIA sul retro realizzata con outline in oro e tricolore iridescente, e il testo dell'Inno di Mameli riportato in stampa oro all'interno, sul lato del cuore. La giacca è abbinata ai pantaloni nello stesso tessuto tecnico performante e il look è completato dalle scarpe impermeabili con imbottitura termica e suola adatta al ghiaccio. Il guardaroba degli atleti include una giacca alternativa, bianca con stampa allover Italia effetto acquerello, nei colori rosso e verde.

"Lavorare con gli atleti italiani per me è sempre un piacere e motivo di grande orgoglio -ha dichiarato Giorgio Armani-. Penso che in momenti complessi come quello che stiamo vivendo lo sport possa essere di aiuto e di esempio, perché coniuga l'impegno individuale allo spirito di gruppo e di squadra. Solo lavorando insieme si ottengono i veri risultati. Ho immaginato questa divisa come un tributo alla nostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta, e che i nostri atleti incarnano”.