Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune. La seduta inizierà alle 15.30, diretta sulla webtv di @Montecitorio". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter postando una sua foto nell'emiciclo di Montecitorio.