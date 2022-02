SNAI – Sanremo 2022: Elisa, un trionfo annunciato ma Mahmood e Blanco restano i favoriti

03 febbraio 2022 a

(Milano 3 febbraio 2022) - Dopo la seconda serata l'artista friulana dimezza la quota e ora è a 2,50, a un passo dall'accoppiata che ha dominato al primo giorno, data a 2,00. Standing ovation per Iva Zanicchi, che però resta a 75. Si gioca anche sull'ultimo posto, con Ana Mena prima candidata.

Milano, 3 febbraio 2022 – Previsioni confermate in pieno: con la sua “O forse sei tu”, Elisa domina la seconda serata del Festival di Sanremo e vola al primo posto della classifica provvisoria. Una performance apprezzata anche dagli analisti Snai, che tagliano la quota dell'artista friulana da 4,50 a 2,50, anche se i favoriti assoluti restano Mahmood e Blanco, dati a 2,00. Tutto lascia ritenere che il duello resterà in bilico fino alla fine e che per tutti gli altri non sarà facile inserirsi: La Rappresentante di Lista, attualmente terza scelta, è piuttosto lontana, a 7,50, e alle sue spalle si va subito in doppia cifra, con Emma e Gianni Morandi a 12, mentre Dargen D'Amico a 15.

Iva risale - Tra le sorprese della seconda serata, Iva Zanicchi, che con il suo fascino e la sua esperienza guadagna una standing ovation dal pubblico. La sua quota resta alta, 75, ma adesso c'è chi è molto più indietro di lei. Per esempio Ana Mena, che si colloca a 150. A proposito, si può scommettere anche sull'ultimo posto: la regina dei tormentoni estivi in questo caso è la prima opzione di Snai, a 2,25 in compagnia di Tananai. Segue Yuman a 5,50.

I talent non sfondano - Nel recente passato hanno spesso dominato il campo. In questa edizione, però, i “figli” dei talent non stanno sfondando. Crollo verticale di Sangiovanni, che con la sua “Farfalle” alla vigilia era sul podio dei favoriti, ma in un colpo solo ha visto la sua quota salire da 9,00 a 20. Sta anche peggio l'altro ex di “Amici”, Aka7even (“Perfetta così”), passato da 33 a 75. La terza serata, con l'entrata in scena del pubblico da casa, potrebbe però cambiare le cose.

Amadeus in cravatta, un colpo da 7,50 - Anche per la terza serata Snai ripropone la giocata sul look di Amadeus: papillon o cravatta? Il conduttore è finora rimasto sempre fedele alla farfallina, e la quota ne risente: un altro papillon è dato a un modesto 1,05, la cravatta è un colpo da 7,50.

