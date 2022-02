Calcio: Milan, Ibrahimovic lavora ancora a parte, Tomori prova il recupero lampo

03 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 3 feb. - (Adnkronos) - Continua la preparazione del Milan verso il derby di sabato contro l'Inter. I principali dubbi di Piloli riguardano al momento Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori. L'attaccante svedese anche questa mattina non ha svolto la seduta di allenamento con il resto del gruppo: l'infiammazione al tendine d'Achille continua ad essere un problema e il tempo non è certo dalla sua parte. Tomori prova il recupero lampo: c'è qualche piccola speranza di rivederlo in campo ma resta in forte dubbio, qualora non ce la facesse contro l'Inter, le probabilità di vederlo tornare sono in Coppa Italia (mercoledì 9 febbraio, contro la Lazio) e nel match con la Sampdoria in campionato (la domenica successiva). Nessun problema per Kessié regolarmente in campo, mentre Rebic ha svolto lavoro personalizzato: l'obiettivo è quello di recuperarlo per la panchina.