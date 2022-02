Tennis: Bach, 'confermato l'incontro con Peng Shuai durante i Giochi di Pechino'

03 febbraio 2022 a

Pechino, 3 feb. - (Adnkronos) - "L'incontro con Peng Shuai durante i Giochi di Pechino 2022 è confermato". Lo annuncia il presidente del Cio, Thomas Bach, durante una conferenza stampa che si è tenuta al Media Center della capitale cinese alla vigilia della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade invernale. La questione riguarda la tennista Peng Shuai, tennista ex numero uno al mondo nel doppio di cui non si hanno avuto notizie per alcuni giorni, subito dopo aver denunciato sui social di aver subito abusi sessuali da parte di Zhang Gaoli, ex vicepremier cinese e membro del partito comunista. Qualche settimana fa, Bach aveva contattato in videoconferenza la tennista, con la promessa di un incontro 'dal vivo' durante i Giochi.

"E' previsto questo incontro. Sono estremamente grato a Peng Shuai che verrà qui per incontrarmi, anche lei voleva questo incontro con me -aggiunge il numero uno dello sport mondiale-. Conosciamo certe informazioni, ma per il momento solo tramite videoconferenza, e la videoconferenza non può sostituire un contatto fisico. Abbiamo sentito da lei che vive a Pechino, che si può muovere liberamente, che trascorre del tempo con la sua famiglia e i suoi amici. Ora saremo in grado di passare al passo successivo, ovvero incontrarla. Speriamo ci convinca del fatto che sta bene dal punto di vista fisico e mentale".