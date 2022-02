Energia: Picierno (Pd), 'sarà dirimente ruolo Parlamento Ue'

03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Occorre chiarire che il dibattito sulla tassonomia non riguarda gli approvvigionamenti energetici, ma le fonti verdi e cioè un elenco per attrarre gli investimenti di chi scommette sul green e sulle rinnovabili". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, su SkyTg24 nel corso della trasmissione 'Generazione Europa'.

"Ora sarà importantissimo il dibattito che si svilupperà dentro il Parlamento, che dovrà essere ricco e articolato. Il Parlamento Europeo non accetta regolamenti a scatola chiusa, ma ha sempre espresso la sua autonomia. La dialettica parlamentare terrà quindi conto di tutte le posizioni di tutti i gruppi politici, sino a elaborare una decisione finale. Anche su un tema così importante il ruolo del Parlamento sarà dirimente. Sia io che il mio gruppo, S&D, riteniamo che gas e nucleare non debbano essere inseriti in questo elenco. Le nostre posizioni rispetto all'attuale formulazione non sono però state accolte dalla Commissione".