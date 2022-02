Assessore Corrado, "riapertura Zoomarine segnale positivo per filiera turismo del divertimento"

03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Labitalia) - Riapre sabato 5 febbraio il giardino zoologico di Zoomarine, il più grande parco marino italiano alle porte di Roma. Ai nastri di partenza la stagione 2022, che vedrà il parco operativo per 171 giorni, a pieno regime da aprile fino al Natale, con un cartellone di oltre 30 eventi in programmazione. Molte le novità, dalle nuove attrazioni alle dimostrazioni educative, per un parco che ospita ben 400 animali collocati in un grande giardino zoologico di 40 ettari di verde, acqua e attrazioni.

Per ringraziare il personale di Croce Rossa e Protezione Civile impegnato nelle tante emergenze quotidiane e nella lotta al coronavirus, Zoomarine offrirà ai volontari, per l'intera stagione, l'ingresso gratuito al parco. Un segno di riconoscenza per un lavoro in prima linea, utile alla comunità, spesso esercitato in condizioni difficili e di grande criticità. Gli eventi speciali a Zoomarine proseguiranno nelle settimane successive in occasione del Carnevale, della Festa della donna, della Festa del papà e della Giornata mondiale del teatro con un calendario di attività speciali e promozionali. Tornerà al Parco anche la beniamina dei bambini Carolina Benvenga.

“E' in arrivo - dichiara il direttore di Zoomarine, Alex Mata - una stagione ricca di appuntamenti ed eventi, un programma che ha visto impegnato tutto lo staff di Zoomarine che ha dedicato grande cura e attenzione alla ideazione e gestione di ogni attività. Siamo consapevoli che viviamo tutti ancora una situazione emergenziale e mentre quest'anno tutto costa di più, Zoomarine ha deciso di aumentare solo il divertimento per i nostri ospiti. Continueremo a metterci il cuore per tutti per far vivere sempre nuove emozioni in completa sicurezza”. Tutte le attività del Parco saranno, infatti, tradotte e comunicate anche nella lingua dei segni (lis), tutte le dimostrazioni con gli animali saranno tradotte in lis e tutti i video diffusi sui canali social verranno sottotitolati.

"Zoomarine rappresenta una destinazione turistica di rilievo del litorale del Lazio e la riapertura stagionale delinea un segnale positivo per l'intera filiera del turismo legata all'amusement, i visitatori e per tutti i lavoratori del parco e delle imprese del territorio”. A dirlo l'assessore al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado.

"E' merito - sottolinea - delle nostre eccellenze, che resistono, si ampliano e si rinnovano continuamente, se vantiamo un'offerta turistica sempre più virtuosa e capace di offrire esperienze uniche, altamente personalizzate e accessibili, che contraddistinguono e rendono esclusiva la nostra Regione".

"Come assessore al Turismo - aggiunge - insieme all'Agenzia regionale della Protezione Civile e al Comitato regionale della Croce Rossa Italiana, ho accolto con entusiasmo e sostenuto con interesse l'iniziativa solidale del parco che prevede l'ingresso omaggio agli operatori, un riconoscimento per l'impegno mostrato a chi si è battuto in prima linea in un periodo così delicato”.