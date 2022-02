Consegna direttamente alla porta per milioni di clienti in Cina con il nuovo data set premium di indirizzi Loqate

03 febbraio 2022 a

a

a

- Il nuovo China Premium Data Set di Loqate, una soluzione GBG, è il dataset di indirizzi "premise-level" per la Cina continentale più completo sul mercato

- Dati precisi sugli indirizzi aiuteranno le aziende a vendere agli oltre 140 milioni di clienti cinesi che acquistano prodotti e servizi dall'estero ogni anno

- Verificare le identità con dati precisi sull'indirizzo permette inoltre ad aziende come rivenditori al dettaglio e banche di soddisfare i requisiti locali di compliance

LONDRA, 3 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Loqate, una soluzione GBG, sta rendendo più facile che mai, per le aziende con sede fuori dalla Cina, l'accesso al crescente mercato transfrontaliero, permettendo loro di vendere e consegnare beni e servizi a centinaia di milioni di consumatori cinesi. Con il lancio del nuovo China Premium Data Set, il più completo data set di indirizzi a livello di posizione per la Cina continentale sul mercato, Loqate può aiutare le aziende a verificare rapidamente e inserire nei propri sistemi i consumatori cinesi a cui effettuare consegne.

In Cina abitano 1,4 miliardi di persone, 140 milioni delle quali acquistano beni e servizi dall'estero. Secondo Statista, il valore delle importazioni transfrontaliere verso la Cina è pari a 2.800 miliardi di Yuan. Tuttavia, per le aziende che operano fuori dal Paese, spesso può essere difficile vendere e spedire agevolmente i beni verso la Cina, a causa della scarsità di dati accurati sugli indirizzi dei clienti. La scarsità dei dati rende difficili operazioni come la verifica, l'identificazione e la consegna all'indirizzo del cliente, provocando problemi di compliance con le norme cinesi.

China Premium Data Set di Loqate garantisce la qualità e la precisione dei dati sugli indirizzi dei clienti cinesi. Viene integrato sulle soluzioni già esistenti di Loqate, Capture e Verify, facendo sì che Loqate possa fornire soluzioni scalabili di acquisizione, verifica e arricchimento dei dati sugli indirizzi alle imprese che cercano di raggiungere i consumatori cinesi. Con dati di indirizzo più precisi sui consumatori cinesi, le imprese potranno:

Matthew Furneaux, Direttore dell'intelligence di posizione di Loqate, ha dichiarato: "Riuscire a raggiungere i consumatori cinesi online non è mai stato così importante come oggi, in quanto i clienti cinesi più ricchi viaggiano meno ed effettuano più acquisti da casa, secondo una ricerca della società di consulenza Bain. Questo, ad esempio, avrà un profondo impatto sul settore della vendita al dettaglio di beni di lusso, per cui la Cina si prepara a diventare il più grande mercato al mondo entro il 2025.

"Senza dati precisi sugli indirizzi dei clienti cinesi, tuttavia, le imprese con sede all'estero incontreranno molte difficoltà nell'acquisizione di questo mercato, con consegne non riuscite, una customer experience poco soddisfacente e crescenti problemi di compliance. Il nuovo data set rivoluziona tutto, rendendo più semplice che mai per le imprese mettere piede sul mercato cinese e poi crescere".

Informazioni su Loqate, un'azienda GBG

Loqate è il servizio di intelligence sulle posizioni più affidabile a livello globale, che aiuta aziende da ogni parte del mondo a raggiungere clienti in ogni parte del mondo. Oltre 20.000 imprese si affidano a Loqate ogni giorno per raggiungere i propri clienti in 250 Paesi e territori. Le competenze di Loqate sugli indirizzi globali sono supportate da collaboratori in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Malaysia, Cina e Australia. Loqate è una soluzione GBG. GBG, azienda esperta in identità digitale, offre una gamma di soluzioni che aiutano le imprese a convalidare e verificare rapidamente identità e posizione dei propri clienti. Per maggiori informazioni: www.loqate.com e www.gbgplc.com.